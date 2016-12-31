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Умер создатель олененка Бэмби

Художнику было 106 лет.

В пятницу, 30 декабря, в США в возрасте 106 лет умер американский художник Тайрус Вонг, известный как создатель олененка Бэмби.

Вонг родился в Китае, а в возрасте 9 лет переехал в Соединенные Штаты вместе с отцом. Здесь он поступил в художественную школу, по окончанию которой начал работать в Голливуде.

Наброски оленя, сделанные Вонгом, привлекли внимание Уолта Диснея и стали основой для мультфильма "Бэмби". После того, как мультфильм вышел на экране, художник перешел в студию Warner Bros., где стал иллюстратором. В частности, он работал над такими фильмами, как "Бунтарь без причины" с Джеймсом Дином, "Зеленые береты", "Дикая банда".

В 2001 году его признали "легендой Disney".

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Тэги: Голливуд, смерть, Disney
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