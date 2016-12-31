Умер создатель олененка Бэмби Художнику было 106 лет.

В пятницу, 30 декабря, в США в возрасте 106 лет умер американский художник Тайрус Вонг, известный как создатель олененка Бэмби.

We are deeply saddened to hear of the passing of Disney Legend, Tyrus Wong. He was 106. Our thoughts are with the Wong family. pic.twitter.com/V1rHekEoxz — Walt Disney Museum (@WDFMuseum) December 31, 2016

Вонг родился в Китае, а в возрасте 9 лет переехал в Соединенные Штаты вместе с отцом. Здесь он поступил в художественную школу, по окончанию которой начал работать в Голливуде.

Наброски оленя, сделанные Вонгом, привлекли внимание Уолта Диснея и стали основой для мультфильма "Бэмби". После того, как мультфильм вышел на экране, художник перешел в студию Warner Bros., где стал иллюстратором. В частности, он работал над такими фильмами, как "Бунтарь без причины" с Джеймсом Дином, "Зеленые береты", "Дикая банда".

В 2001 году его признали "легендой Disney".