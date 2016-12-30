Райан Гослинг сыграет астронавта Нила Армстронга Фильм об астронавте снимет Дэмиен Шазелл.

Райан Гослинг на премьере своего режиссерского дебюта в Каннах Фото: LB.ua

Голливудский актер Райан Гослинг снимется в новом фильме режиссера Дэмиена Шазелла ("Одержимость", "Ла Ла Лэнд").

Как сообщает The Hollywood Reporter, актер сыграет Нила Армстронга, первого астронавта, чья нога ступила на поверхность Луны.

Фильм будет называться "Первый человек", и Гослинг хотел присоединиться к проекту с 2015 года.

Картина станет эранизацией биографии астронавта "Первый человек: жизнь Нила Армстронга" Джеймса Хансена. Сценарий напишет Джош Сингер, получивший "Оскар" как соавтор сценария к фильму "В центре внимания" в 2016 году.

Сюжет фильма развернется вокруг подготовки миссии NASA по полету на Луну. Съемки начнутся уже в следующем году.

Новый фильм Шазелла, мюзикл "Ла Ла Лэнд", является одним из фаворитов в "оскаровском сезоне" - он номинирован на семь "Золотых глобусов", в том числе за режиссуру и за лучшую мужскую роль Гослинга. Актер также получил номинацию от профессиональной гильдии.