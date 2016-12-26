Умер певец Джордж Майкл Ему было 53 года.

Фото: EPA/UPG

Известный поп-певец Джордж Майкл скончался в возрасте 53 лет.

Об этом сообщает The Guardian.

Представитель артиста заявил, что Джордж Майкл "умер у себя дома". Причины смерти певца не сообщаются.

Известность Джорджу Майклу, чье настоящее имя – Йоргос Кириакос Панайоту, принесло участие в группе Wham!. За свою карьеру артист продал более 100 млн копий альбомов, записанных как в составе группы, так и в одиночку.

Джордж Майкл – обладатель треть премий Brit Awards, четырех премий MTV Video Music, четырех наград имени Айвора Новелло и двух Грэмми – за альбом Faith и за дуэт с Аретой Франклин.

Последний альбом музыканта под названием "Symphonica" вышел в 2014 году.

Одна из самых известных композиций группы Wham! – Last Christmas.