В украинском футболе определили лучших тренеров 2019 года

В УПЛ им стал Александр Рябоконь.

Главный тренер "Десны" Александр Рябоконь признан лучшим тренером Favbet Лиги в 2019 году, сообщает официальный сайт Всеукраинского объединения тренеров.

55-летний специалист опередил вошедших в топ-5 Луиша Каштру ("Шахтер"), Виктора Скрипника ("Заря"), Владимира Шарана ("Александрия") и Алексея Михайличенко ("Динамо").

В Первой лиге звание лучшего досталось наставнику "Оболони-Бровар" Сергею Ковальцу, который обошел Сергея Лавриненко ("Ингулец"), Леонида Кучука ("Рух"), Андрея Тлумака ("Волынь") и Александра Косевича ("Авангард").

Тренер тернопольский "Нивы" Василий Малик - лучший во Второй лиге.

В аматорском футболе лучшим признан Сергей Соловьев из "ВПК-Агро", а наставник ФК "Тернополь-Педуниверситет" Василий Ивегеш - лучший в студенческом футболе.