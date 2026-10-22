Росіяни атакують Київ "Цирконами" та "Іскандерами" (доповнено)

У столиці знову лунали вибухи.

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Близько другої години ночі росіяни здійснили чергову атаку по Києву із застосуванням ракет. За інформацією моніторингових каналів, цього разу були запущені протикорабельні "Циркони".

Повітряні сили попередили про загрозу для столиці зі сходу, ракети рухалися з боку Полтавської області. У місті пролунали вибухи, попередньо було чотири засоби ураження.

Доповнення: О 3 годині ночі ворог розпочав ще одну хвилю обстрілу, цього разу балістичними ракетами "Іскандер" з Брянська та Курська.