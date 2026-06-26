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Росіяни сьогодні атакували Запоріжжя, є постраждалі (оновлено)

Понівечені складські приміщення, офісна будівля, знищені авто.

Росіяни сьогодні атакували Запоріжжя, є постраждалі (оновлено)
Наслідки російської атаки у Запоріжжі
Фото: Запорізька ОВА

Сьогодні, 26 червня, російська армія атакувала Запоріжжя. Кількість постраждалих зросла, і станом на 13:53 відомо про девʼятьох поранених. Допомога медиків знадобилася жінкам від 21 до 86 років.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Іван Федоров. За даними рятувальників, сталося зайнялися 4 авто, частково зруйнувалася та загорілася одноповерхова будівля, там горів дах на площі 800 кв. м. Наразі вогнеборці ліквідували пожежі.

«Кількість постраждалих зросла до семи. Кожному надається медична допомога», – йшлося раніше у повідомленні Федорова.  

Сталася пожежа. Понівечені складські приміщення, офісна будівля. Пошкоджені вікна, фасади, покрівлі прилеглих будинків. Зайнялися автівки. 

наслідки удару по Запоріжжі
Фото: Запорізька ОВА
наслідки удару по Запоріжжі
Наслідки російської атаки у Запоріжжі
Фото: Запорізька ОВА
Наслідки російської атаки у Запоріжжі
Наслідки удару РФ у Запоріжжі
Фото: Запорізька ОВА
Наслідки удару РФ у Запоріжжі

Перед цим Федоров попереджав про загрозу ударних дронів. 

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