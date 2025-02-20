Армія РФ атакувала 12 громад Сумщини

Сьогодні, 20 лютого, російських обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Новослобідська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 73 обстріли Сумської області, під час яких пролунало 139 вибухів.

Зокрема, у Сумській громаді внаслідок атаки БпЛА були пошкоджені приватні домоволодіння.

По Великописарівській громаді росіяни били мінометами, артилерією, НАРами з авіації та бронами.

Також дронами армія РФ атакувала Глухівську, Середино-Будську, Шалигинську, Путивльську, Білопільську та Новослобідську громади.

По Краснопільській громаді ворог бив з мінометів та дронами, а по Есманьській - мінометами.

Юнаківську та Хотінську громади російські військові обстріляли мінометами, артилерією, КАБами та дронами.