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Армія РФ атакувала 12 громад Сумщини

Протягом дня росіяни здійснили 73 обстріли області.

Армія РФ атакувала 12 громад Сумщини
Ілюстративне фото
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 20 лютого, російських обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Новослобідська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 73 обстріли Сумської області, під час яких пролунало 139 вибухів. 

Зокрема, у Сумській громаді внаслідок атаки БпЛА були пошкоджені приватні домоволодіння.

Support LB.ua

По Великописарівській громаді росіяни били мінометами, артилерією, НАРами з авіації та бронами.

Також дронами армія РФ атакувала Глухівську, Середино-Будську, Шалигинську, Путивльську, Білопільську та Новослобідську громади.

По Краснопільській громаді ворог бив з мінометів та дронами, а по Есманьській - мінометами.

Юнаківську та Хотінську громади російські військові обстріляли мінометами, артилерією, КАБами та дронами.

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