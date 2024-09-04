Минулого місяця окупанти передали у “муніципальну власність” на сході України близько 3 тисяч об’єктів нерухомості, - ЦНС

Також “безхазяйне” майно може бути переданим у “федеральну” або “регіональну” власність”.

Загарбники здійснюють рейди на ТОТ України, та визначають помешкання, які не мають власників та не переоформлені відповідно до законодавства РФ.

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

“За наявною інформацією, окупаційна влада за минулий місяць передала у так звану “муніципальну власність” на ТОТ сходу України близько трьох тисяч об’єктів нерухомого майна та понад однієї тисячі одиниць рухомого майна”, - йдеться у повідомленні.

Також “безхазяйне” майно може бути переданим у “федеральну” або “регіональну” власність”.

Зараз серед нерухомого майна зафіксовано близько 2 тис. квартир, які належать громадянам України. Вони з початку першої фази російської агресії змушені були виїхати з окупованої території.

Таким чином окупанти використовують це майно, зокрема, для розселення особового складу ворога, їх сімей, родичів тощо.

В свою чергу, земельні ділянки використовуються для розміщення військової техніки та інших технічних засобів.

Нежитловий фонд використовується в інтересах самих представників російсько-окупаційних адміністрацій.