У центрі Києва 19-річний іноземець на Audi в’їхав у паркан. Постраждали 2 пасажири та пішохід

Сьогодні, 27 липня, близько 17:00 у центрі Києва 19-річний іноземець на Audi в’їхав у паркан, внаслідок чого постраждали 2 пасажири та пішохід.
Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Києві.
За попередньою інформацією, 19-річний водій позашляховика Audi, громадянин іншої країни, рухаючись вулицею Михайлівською, не впорався з керуванням та скоїв наїзд на металевий паркан.
Внаслідок автопригоди тілесні ушкодження отримали троє осіб – два пасажири автівки – молодики віком 21-22 років, та пішохід – чоловік 1971 року народження.
Постраждалих лікарі госпіталізували до медичних закладів для надання допомоги в умовах стаціонару.
Правоохоронці перевірили водія на стан сп’яніння – прилад «Драгер» показав, що керманич позашляховика був тверезим.
Слідчі вирішують питання правової кваліфікації.