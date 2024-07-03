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Росія вдарила КАБами у Київському районі Харкова, серед поранених - дитина (оновлення)

Зруйновані приватні будинки.

Росія вдарила КАБами у Київському районі Харкова, серед поранених - дитина (оновлення)
Дим у центрі міста після обстрілів Харкова 17 травня 2024
Фото: Інна Варениця

3 липня Росія атакувала Харків керованими авіабомбами. Під обстріл потрапив Київський район.

Як повідомив міський голова Ігор Терехов, постраждав район житлової забудови.

Спершу було відомо про руйнування одного будинку і пошкодження іншого. З-під руїн рятувальники дістали одну дитину, крім того, під завалами опинилися ще одна.

Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що за іншою адресою влучання виникло загоряння трави. Наразі відомо про чотирьох потерпілих.

"Хлопчик 8 років, 74-річна жінка, 75-річний чоловік. Усі госпіталізовані. Ще одному 38-річному чоловіку надали допомогу на місці", - додав керівник ОВА.

Оновлення 17.20. Терехов повідомив, про те, що на двох місцях прильотів уже шестеро постраждалих. "Троє з них, у тому числі й восьмирічний хлопчик, госпіталізовані", - додав міський голова. Крім того, інформація щодо ще однієї дитини під завалами, на щастя, не підтвердилася. 

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