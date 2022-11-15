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Поліція Херсонщини запустила чат-бот для виявлення злочинів РФ

Під контролем поліції перебувають 182 населені пункти області.

Поліція Херсонщини запустила чат-бот для виявлення злочинів РФ
Фото: Національна поліція

182 населені пункти Херсонщини перебувають під контролем поліції.

Про це повідомив голова Нацполіції під час поїздки на Херсонщину Ігор Клименко.

Поліцейська присутність на деокупованих територіях збільшуватиметься щодня. 

“Роботи ще дуже багато. Особливо у наших вибухотехніків. Потрібно обстежити кожну адміністративну будівлю, об’єкти інфраструктури, щоб стало можливим відновлення нормальної життєдіяльності міста. Вдень та вночі вулиці Херсона патрулюють наряди поліції. Місцеві можуть завжди звернутися до них за допомогою”, – наголосив Клименко

Фото: Національна поліція

Глава Нацполіції додав, що поліція Херсонської області запустила чат-бот в Телеграм @Warcrimes_Police_KhS_UA_bot, за допомогою якого можна повідомити про злочини окупантів. 

Фото: Національна поліція

Нагадаємо, правоохоронці встановили у Херсоні та навколо нього блокпости. Близько 200 поліцейських вже працюють на території звільненого обласного центру.

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