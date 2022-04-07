У Києві почала відновлюватися робота маршруток

У Києві станом на 7 квітня приватні перевізники відновили роботу на 11 маршрутах.

Про це повідомили в КМДА.

Уже працюють маршрути №183, 401, 407, 433, 499, 509, 511, 526, 530, 550 та 598.

"За необхідності кількість рухомого складу буде збільшуватися як на таких маршрутах, так і на загальноміських маршрутах великої протяжності", – додали в повідомленні.

Нагадаємо, столиця поступово відновлюється в умовах воєнного стану, одна мер Віталій Кличко просить киян, які виїжджали через війну, зачекати із поверненням. Все ще лишається загроза ракетих ударів, крім того, не відкидається сценарій повторної спроби ворог "взяти місто".