"Подивіться, як оснащені бійці РФ, які називають себе "однією з найсильніших армій світу"".

Служба безпеки опублікувала відео, на якому показала військове приладдя російських окупантів, які їхали захоплювати Київ.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Подивіться, як оснащені бійці РФ, які називають себе «однією з найсильніших армій світу»... А найсучаснішу військову літературу Росії бачили? На війну з Україною відпускають одразу з підручниками – щоб нічого не забути", - йдеться в повідомленні.

"До вашої уваги військове приладдя російських окупантів, які їхали захоплювати Київ. Радимо дивитися зі звуком! Слава українським героям, які розгромили колону ворожої техніки ЗС РФ", - додали в СБУ.

Нагадаємо, раніше 3 російських поліцейських, яких відправили захоплювати Київ разом із збройними силами РФ, дали пресконференцію в інформагентстві УНІАН.