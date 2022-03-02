Служба безпеки опублікувала відео, на якому показала військове приладдя російських окупантів, які їхали захоплювати Київ.
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
"Подивіться, як оснащені бійці РФ, які називають себе «однією з найсильніших армій світу»... А найсучаснішу військову літературу Росії бачили? На війну з Україною відпускають одразу з підручниками – щоб нічого не забути", - йдеться в повідомленні.
"До вашої уваги військове приладдя російських окупантів, які їхали захоплювати Київ. Радимо дивитися зі звуком! Слава українським героям, які розгромили колону ворожої техніки ЗС РФ", - додали в СБУ.
Нагадаємо, раніше 3 російських поліцейських, яких відправили захоплювати Київ разом із збройними силами РФ, дали пресконференцію в інформагентстві УНІАН.