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5 причин не откладывать комплексную чистку зубов

Стоматологи утверждают, что даже при ежедневной чистке полости рта (два раза в день) могут развиваться болезни зубов и дёсен.

По статистике у 90 % людей в возрасте от 35 лет есть заболевание пародонта. Чтобы избежать всех проблем, нужно не просто хорошо чистить зубы, а делать это правильно. В этом случае необходима профессиональная чистка зубов которую можно сделать в частной семейной стоматологии Porcelain в Киеве. На официальном сайте стоматологической клиники можно узнать цены и записаться на приём к врачу.

К сожалению, в домашних условиях без дополнительных стоматологических приспособлений вычистить все зубные промежутки достаточно сложно. Поэтому рекомендуется 1 раз в 6 месяцев проводить комплексную чистку у стоматолога. Такая процедура помогает своевременно предупредить многие заболевания, поддерживает улыбку красивой и белой. 

Зачем нужна комплексная чистка зубов

Преимущества процедуры:

  • позволяет полностью убрать зубные отложения;
  • улучшает состояние дёсен, является профилактикой пародонтита;
  • предупреждает заболевания зубов, в частности кариес;
  • осветляет эмаль;
  • убирает воспалительные очаги, предотвращает возникновение неприятного запаха изо рта.

Этапы комплексной чистки в стоматологии:

  1. Комплексный осмотр, анализ зубов и дёсен. Демонстрация пациенту индикации налёта. Индикатор покажет, в каких местах плохо очищаются зубы. 
  2. Чистка зубов ультразвуком.
  3. Чистка зубов Airflow.
  4. Полировка эмали. 
  5. Укрепление эмали и фторирование. 
  6. Подбор средств для индивидуальной гигиены и осмотр доктора куратора.

Ультразвуковая чистка зубов позволяет бережно убрать зубные камни, а процедура Аirflow очищает эмаль от мягкого налёта. В простом понимании Airflow представляет собой воздушно-абразивную систему: на зубы устремляется поток воздуха с водой и специальным мелкодисперсным порошком. Маленькие кристаллики с водой под большим потоком одновременно очищают и полируют эмаль. Основная цель Airflow — снять мягкий налёт. Убрать огрубевшие отложения процедура не способна, поэтому обычно предварительно проводится ультразвуковая очистка зубов. За счёт мягкой полировки эмаль после чистки выглядит на тон-полтона светлее. Все этапы входят в стоимость комплексной чистки. 

Профессиональная чистка зубов у стоматолога — одна из необходимых составляющих профилактики всех зубных проблем.

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