С начала дня на Донбассе произошло 12 обстрелов, ранены двое военных

С начала дня в зоне боевых действий на Донбассе произошло 12 обстрелов, ранения получили двое украинских военных.

Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра Объединенных сил.

В районе Павлополя и Авдеевки боевики российских вооруженных формирований использовали минометы калибра 120 мм, возле Пивденного и Новолуганского - минометы 82 мм.

Также велись обстрелы возле Водяного, Песков, Марьинки, Шумов, Новолуганского, Майорска.

"Наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - говорится в сводке.

Напомним, что 22 июня на Донбассе погиб боец 24-й ОМБр, который подорвался возле Еленовки Донецкой области.

В этот день произошел 31 обстрел, были ранены восемь военных.