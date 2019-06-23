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С начала дня на Донбассе произошло 12 обстрелов, ранены двое военных

В нескольких местах боевики использовали минометы.

С начала дня на Донбассе произошло 12 обстрелов, ранены двое военных
Фото: facebook.com/pressjfo.news

С начала дня в зоне боевых действий на Донбассе произошло 12 обстрелов, ранения получили двое украинских военных.

Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра Объединенных сил.

В районе Павлополя и Авдеевки боевики российских вооруженных формирований использовали минометы калибра 120 мм, возле Пивденного и Новолуганского - минометы 82 мм.

Также велись обстрелы возле Водяного, Песков, Марьинки, Шумов, Новолуганского, Майорска.

"Наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - говорится в сводке.

Напомним, что 22 июня на Донбассе погиб боец 24-й ОМБр, который подорвался возле Еленовки Донецкой области.

В этот день произошел 31 обстрел, были ранены восемь военных.

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