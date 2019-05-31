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Жительницу Запорожья посадили на 9 лет за продажу своего сына за $5 тыс.

Ее сожителя оправдали.

Жительницу Запорожья посадили на 9 лет за продажу своего сына за $5 тыс.
Фото: Сергей Нужненко

Коммунарский районный суд Запорожья приговорил к 9 годам лишения свободы 29-летнюю жительницу Запорожья за продажу своего малолетнего сына за $5 тыс. Об этом сообщает прокуратура Запорожской области.

В июле 2017 года женщина предложила продать своего двухлетнего сына другой девушке. Во время передачи ребенка в обмен на $5 тыс, правоохранители задержали мать и ее сожителя.

В конечном итоге, женщину засудили, а ее сожителя полностью оправдали.

«С указанным решением прокуратура Запорожской области не соглашается и оно будет обжаловано в Апелляционному порядке», подчеркивает ведомство.

Напомним, 23 мая 2019 года правоохранители Житомирской области освободили из трудового рабства более 80 человек, содержавшихся в "тренинг-центрах" в нескольких селах региона, Житомире и Виннице.

Пятеро жителей Житомира - организаторы и соучастники – были задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

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