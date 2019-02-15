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Окружной админсуд Киева отменил обеспечение иска в отношении Супрун
Окружной админсуд Киева отменил обеспечение иска в отношении Супрун
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Судья Каракашьян принял свой самоотвод в деле Супрун (обновлено)

Сегодня Окружной административный суд Киева рассматривает по сути заявление Мосийчука против Супрун.

Фото: Lb.ua

Сегодня Окружной административный суд Киева рассматривает по сути иск нардепа Радикальной партии Игоря Мосийчука в отношении и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун.

Судья Сергей Каракашьян в начале сегодняшнего заседания заявил о самоотводе и удалился в совещательную комнату, чтобы рассмотреть это заявление, сообщает корреспондент LB.ua из зала суда.

Фото: Виктория Герасимчук

Свое заявление Каракашьян мотивировал, в частности, тем, что на него в ходе этого дела оказывают давление, тем, что в Высший совет юстиции на него подана жалоба, а также в связи тем, что в постановлении об обеспечении иска он уже определил обстоятельства по сути дела.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

У здания суда сейчас проходят мирные пикеты - в поддержку Супрун вышли около 200 человек, также с плакатами против и.о. министра присутствуют около 30 человек.

Фото: Lb.ua

Фото: Виктория Герасимчук

Обновление. Судья Каракашьян принял свой самоотвод в деле по иску Мосийчука. Дело пойдет на повторное автоматическое распределение.

Напомним, 5 февраля судья Каракашьян отстранил Супрун от исполнения обязанностей министра по иску Мосийчука, 14 февраля он отказал в удовлетворении ходатайства Минюста об обеспечении иска, однако отменил свое предыдущее решение "по собственной воле".

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