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Беспроцентный кредит: как не попасть в ловушку?

На сегодняшний день в Украине зарегистрировано 958 кредитных организаций, из которых более 100 предлагают займы в режиме онлайн. Большинство компаний старается соблюдать здоровую конкуренцию и предоставляет действительно прозрачные условия выдачи денег в долг.

Беспроцентный кредит: как не попасть в ловушку?

Однако есть и такие, которые под видом выгодного предложения навешивают на заемщиков кабальные условия. Например, в качестве уловки предлагаются беспроцентные ссуды.

Что на самом деле может подразумевать займ под 0%, и как не попасть в ловушку недобросовестных кредиторов?

Какие ухищрения используются в мошеннических схемах?

Согласно законодательству Украины, все финучреждения должны указывать полную информацию о своих услугах в договорах с клиентами. Однако многие организации находят способ завуалировать условия кредитования, которые приносят им немалую выгоду.

Изменение процентной ставки

Клиент действительно может получить беспроцентный кредит на определенный льготный период, но по истечении этого срока комиссия может быть значительно выше обещанной. Таким образом, вся выгода подобных предложений нивелируется.

Обязательная покупка страховки

Представители компаний всегда навязывают оформление страховки при заключении сделки. Стоимость оплаты по ней небольшая, однако это все равно искажает суть бесплатного кредита. Страховка является обязательной только при залоговом кредитовании.

Скрытые платежи

Часто недобросовестные компании включают в договора комиссии за выдачу и обслуживание займа. Они прописываются мелким шрифтом или едва заметными сносками.

Необоснованные штрафы

Абсолютно все кредиторы применяют штрафные санкции за просрочку платежа. Однако некоторые компании прибавляют соответствующие комиссии к сумме основного долга, а это означает, что на нее будут начисляться проценты по ссуде.

Где можно получить беспроцентный кредит без финансовых рисков?

Несмотря на то что мошенническое кредитование — достаточно распространенное явление в Украине, большинство организаций старается поддерживать хорошую репутацию на рынке. Одной из них является микрофинансовая компания Miloan.

Здесь можно получить беспроцентный кредит до 12000 грн. на срок до 30 дней с возможностью пролонгации на 3, 7 и 15 суток. МФО не использует скрытых платежей и дополнительных комиссий. В этом легко убедиться, воспользовавшись кредитным калькулятором. Сумма, которая на нем отображается, будет итоговой к оплате.

Кроме того, Miloan регулярно готовит специальные предложения для постоянных заемщиков, в частности, промокоды. Они позволяют снизить процентную ставку, увеличить срок или размер кредита.

Для оформления запроса пользователям необходимо указать лишь данные паспорта и ИНН. Рассмотрение заявок занимает зачастую не более 15 минут, в течение которых потребитель уже может получить необходимую сумму на свою банковскую карту.

Miloan — это европейское качество обслуживания и действительно беспроцентные займы!

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