Хакеры рассказали о взломе сайта российского центра «Катехон», который ведет информационную войну против Украины Найдены данные на более чем четырех тысяч сторонников «Новоросии».

Фото: autocentre.ua

Хактивисты Украинского Киберальянса (UkrainianCyberAlliance - UCA) рассказали о взломе корпоративного сайта российского аналитического центра «Катехон», который ведет информационную войну против Украины.

Рассказ представителя UCA, хактивиста группы «FalconsFlame» о проведенной операции публикует «InformNapalm».

По словам хактивиста, год назад в социальной сети ВКонтакте были выявлены активные пророссийские группы, проанализированы связи между профилями и активность пользователей. Это дало ясность в выборе целей.

«Одной из таких целей стал российский аналитический центр «Катехон», позиционирующий себя как «независимое сообщество экспертов». В наблюдательный совет аналитического центра «Катехон» входят такие одиозные личности как российский миллиардер Константин Малофеев, который является одним из финансовых спонсоров российской агрессии на Донбассе, советник президента РФ Сергей Глазьев, член Совета Федерации РФ Андрей Климов и несколько российских генералов. Также в совет «Катехона» входит известный российский общественный деятель, «воинствующий философ» Александр Дугин», - сказал он.

Для ознакомления с «внутренней кухней» российских пропагандистов UCA получили доступ к корпоративному сайту «Катехона» и некоторое время наблюдали за попытками администраторов восстановить доступ к ресурсу. Речь шла про какой-то «шестой этаж», себя они называли «сотрудниками», делились инструкциями по безопасности и приравнивали провинившихся к «работникам».

Также были выявлены все руководители этой организации и проанализированы их зоны ответственности. «Так мы попали и во «внутреннюю кухню» сообщества «НовороссИнформ». В которой группа пропагандистов также фокусировалась над влиянием на информационное поле Украины», - рассказал представитель киберальсянса.

«Конечно, эти товарищи были уровнем пониже изобретателей «распятого мальчика» в Славянске и не светились на федеральных каналах РФ. Но с другой стороны они работали непосредственно с российскими боевиками в полях, а полевые игроки также являются немаловажным звеном пропаганды. Тот самый случай, когда для понимания внутренней кухни действий России на Донбассе вам в качестве «языка» не нужен российский генерал, а можно просто читать переписку какого-то рядового сержанта или рядового пропагандиста ватных пабликов», - добавил он.

К слову, иногда редакторы и рядовые пропагандисты начинали догадываться, что они находятся под колпаком и тогда начиналась «охота на ведьм», они судорожно искали врагов в своем окружении. И даже писали про взлом у себя на сайте. «Признаемся, мы им в этом изрядно помогали и сеяли «зраду» в рядах оппонентов», - сообщил хактивист.

Почуяв неладное, некоторые из фигурантов даже спешно просились в Россию по программе переселения, но харьковское консульство тянуло с выдачей документов. Однако, многие и так уже имелироссийские паспортаи работали из России.

В результате длительного наблюдения за всей это группой Дугина, поклонниками Евразийства и админами пабликов «Новороссии» была выявлена целая сеть пророссийских агентов, данные про которых Киберальянс анонимно передал украинским силовикам. «Нам очень помогала систематическая работа наших оппонентов. Вот скажем файл, полученный от Владимира Прокопенко, в котором собраны данные на более чем четырех тысяч сторонников «Новоросии», которые подавали данные для зачисления в ополчение или для работы на агентурной основе на россиян», - сообщил он.

«Против Украины граждане России ведут систематическую информационную войну, параллельно занимаясь вербовкой добровольцев для войны. Всю эту работу координируют и оплачивают россияне (политики, спецслужбы, бизнесмены, и т.д.)», - цитирует InformNapalm хакера «FalconsFlame».