В США нашли под матрасом $20 млн Полагают, что эти деньги связаны с финансовой пирамидой.

В США правоохранители изъяли 20 млн долларов наличными, найденных в каркасе кровати в массачусетской квартире. Следователи нашли наличные, следя за 28-летним бразильцем, передает ВВС.

Как полагают, эти деньги связаны с финансовой пирамидой, которая привлекла около 1 млрд долл. В прокуратуре утверждают, что компания, выдававшая себя за поставщика коммуникационных услуг, обманула почти миллион людей из разных уголков мира.

Фото: Twitter

Чиновники штата Массачусетс опубликовали фото наличных, найденных в доме бразильца Клебера Рене Ризерио Роча в городе Вестборо. Мужчину арестовали и обвинили в сговоре с целью отмывания денег. В понедельник судья постановил арестовать его без возможности залога.

Прокуроры утверждают, что господин Роча переводил миллионы долларов в Бразилию, отмывая деньги через Гонконг.

Компания TelexFree, по их словам, получала деньги от людей, которым обещала заработок от размещения интернет-рекламы. Инвесторы могли компенсировать потраченное, привлекая к схеме новых участников - часто друзей и родственников.

Как сообщалось в декабре, в Тернопольской области участники финансовой пирамиды присвоили более ₴2,5 млн.