Премьер Косово обвинил сербию в попытке дестабилизации Сегодня в Брюсселе пройдут переговоры с участием президентов Косово и Сербии.

Поезд с надписью *Косово - это Сербия* остановлен на станции Рашка Фото: EPA/UPG

Премьер-министр Косово Иса Мустафа обвинил Сербию в стремлении дестабилизировать его страну в преддверии нового раунда переговоров с Евросоюзом и попыток Брюсселя уменьшить разногласия между балканскими государствами.

Об этом глава косовского правительства заявил в комментарии "Радио Свобода", подчеркнув, что в последнее время Сербия систематически пытается дестабилизировать обстановку в Косово.

Заявление премьер-министра Косово появилось во вторник, за несколько часов до начала в Брюсселе переговоров с участием президентов Косово и Сербии.

Как известно, напряженность повысилась в начале января после инцидента с поездом, отправившимся из Белграда на север Косово, где живут этнические сербы. На поезде была надпись "Косово - это Сербия". Поезд не пересек границы Косово, но президент Хашим Тачи обвинил Белград в попытке установить контроль над районами, населенными сербами, как он выразился, "по крымскому образцу".

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини призвала правительства обеих стран проявлять большую приверженность целям переговоров в Брюсселе.

Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году, почти через 10 лет после вооруженного конфликта 1998-1999 годов между югославской армией и албанскими сепаратистами. США и большинство западных стран находятся в числе 114 государств, признавших независимость Косово, Россия и Сербия - в числе тех, кто не признал. И Сербия, и Косово активно добиваются членства в Евросоюзе. Переговоры в Брюсселе, направленные на улучшение отношений между Приштиной и Белградом, начались в 2011 году.