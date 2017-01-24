Администрация Обамы в день инаугурации Трампа перевела Палестине $221 млн Еще $4 млн уходящий Обама перечислил на программы по борьбе с изменением климата и $1,25 млн в различные фонды ООН.

Барак Обама Фото: EPA/UPG

Ушедшая администрация 44-го президента США Барака Обамы в последний день своей работы в Белом доме уведомила Конгресс о переводе $221 млн властям Палестинской автономии.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на анонимные источники в Госдепе США и среди помощников представителей президентской администрации.

По их словам, Конгресс США узнал о переводе в Палестину $221 млн "за несколько часов" до того, как Дональд Трамп принял президентскую присягу. Кроме того, ушедшая администрация в свой последний день перечислила еще $4 млн на программы по борьбе с изменением климата и $1,25 млн в различные фонды ООН. Для этого использовались средства Агентства США по международному развитию.

Согласно тексту уведомления, которое администрация Барака Обамы направила в Конгресс, $221 млн, выделенный Палестинской автономии, пойдет на гуманитарную поддержку региона и проведение реформ, в том числе и политической.

Как отмечает АР, перевод такой суммы Палестинской автономии вызовет возмущение в новом составе Конгресса, в котором республиканцы на выборах получили большинство. Они неоднократно критиковали администрацию Обамы за поддержку Палестины.

В минувшее воскресенье, 22 января, Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Во время него лидеры стран обсудили усиление отношений между Израилем и США и ядерную сделку с Ираном. Впоследствии МИД Израиля назвал Трампа "настоящим другом в Белом доме".