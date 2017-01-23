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В Астане начались сирийские переговоры

Делегация сирийской оппозиции заявила, что не будет принимать участия ни в каких политических дискуссиях.

В Астане начались сирийские переговоры
Фото: EPA/UPG

В Астане начались мирные переговоры по урегулированию ситуации в Сирии.

Об этом сообщает Tengrinews.kz.

Соглансо этой информации, переговоры по урегулированию ситуации в Сирии, или так называемый Астанинский процесс, происходит в столичном отеле Rixos President Astana за закрытыми дверями".

До начала переговоров президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу со специальным посланником генерального секретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой. Глава страны отметил готовность Астаны к проведению переговоров, подчеркнув созданы условия для всех участников.

В МИД РК подчеркнули принципиальный момент, что Казахстан предоставляет только площадку для межсирийских переговоров, не вовлекаясь в переговорный процесс. 

Предположительно переговоры, начавшиеся сегодня, 23 января, завершатся 24 января в 13:00 по времени Астаны. В МИД РК не исключают, что переговоры могут затянуться на неопределенное время. 

Отмечается, что в эти дни казахстанская полиция переведена на усиленный вариант несения службы.

Ранее делегация сирийской оппозиции на мирных переговорах в столице Казахстана Астане заявила, что будет обсуждать только пути соблюдения режима прекращения огня и не будет принимать участия ни в каких политических дискуссиях.

Переговоры в Астане начали готовиться после того как российский президент Владимир Путин 29 декабря объявил о прекращении огня в Сирии. Соглашение было заключено при участии России, Турции и Ирана между повстанческими группировками и правительством Асада.Позже стало известно, что представители сирийских курдов не получили приглашения на переговоры в Астане.

12 января спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура признавал, что перемирие в Сирии в основном соблюдается, однако к срыву переговоров в Астане могут привести бои между правительственными войсками и повстанцами в окрестностях Дамаска.

До сих пор главным требованием повстанцев была безоговорочная отставка президента Асада. Сам Асад в интервью французским журналистам, опубликованном 9 января, заявил, что обсуждение этого вопроса возможно только в контексте изменений в сирийской конституции.

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Тэги: Сирия, Казахстан, переговоры, Нурсултан Назарбаев, оппозиция в Сирии

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