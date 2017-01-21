16 человек погибли в аварии венгерского автобуса в Италии Школьники с учителями возвращались в Будапешт с экскурсии.

16 человек погибли и около 40 получили травмы сегодня ночью в аварии венгерского автобуса в городе Верона на севере Италии.

Как отмечает Reuters, в автобусе находились венгерские школьники, их учителя и родители. Они возвращались в Будапешт, вероятно, с экскурсии.

Водитель транспортного средства допустил столкновение со столбом на скоростной трассе, в результате чего автобус загорелся и был полностью уничтожен.

Руководитель полиции Джеральомо Лакуанита сообщил, что автобус столкнулся с препятствием и загорелся незадолго до полуночи. Кроме самого автобуса других участников ДТП не было, и пока непонятно, почему он сошел с дороги и налетел на ограждение.