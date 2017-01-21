«Из ста вернулось пятеро»
«Из ста вернулось пятеро»
Скачущие по верхам: "Ла Ла Лэнд" и "Кредо убийцы"
Скачущие по верхам: "Ла Ла Лэнд" и "Кредо убийцы"
Уляна Супрун: "Ми готові вже щось робити"
Уляна Супрун: "Ми готові вже щось робити"
"Философы, которых цитирует Путин, - это псевдонаука"
"Философы, которых цитирует Путин, - это псевдонаука"
Эффект Трампа
Эффект Трампа
Читатели LB.ua помогли ветерану АТО оплатить тренажер для реабилитации
Читатели LB.ua помогли ветерану АТО оплатить тренажер для реабилитации
Президентство Барака Обамы в снимках его личного фотографа
Президентство Барака Обамы в снимках его личного фотографа
МОЖЕМО ПЛАТИТИ МЕНШЕ
МОЖЕМО ПЛАТИТИ МЕНШЕ
Кому мешали ФОПы?
Кому мешали ФОПы?
ГлавнаяМир

16 человек погибли в аварии венгерского автобуса в Италии

Школьники с учителями возвращались в Будапешт с экскурсии.

16 человек погибли и около 40 получили травмы сегодня ночью в аварии венгерского автобуса в городе Верона на севере Италии.

Как отмечает Reuters, в автобусе находились венгерские школьники, их учителя и родители. Они возвращались в Будапешт, вероятно, с экскурсии.

Водитель транспортного средства допустил столкновение со столбом на скоростной трассе, в результате чего автобус загорелся и был полностью уничтожен.

Руководитель полиции Джеральомо Лакуанита сообщил, что автобус столкнулся с препятствием и загорелся незадолго до полуночи. Кроме самого автобуса других участников ДТП не было, и пока непонятно, почему он сошел с дороги и налетел на ограждение.

Новости по теме:

Тэги: Италия, ДТП, Венгрия

Читайте в разделе