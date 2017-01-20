Бразильская полиция задержала подозреваемого в убийстве исполнительницы "Ламбады" Бывший сотрудник отеля, где жила певица, признался в убийстве из мести.

Лоалва Браз Фото: abrgen.ru

В Бразилии полиция задержала подозреваемого в убийстве исполнительницы хита Lambada Лоалвы Браз.

Об этом сообщает Globo.

Мужчина рассказал, что действовал вместе с двумя сообщниками. Мотивом преступления, по его словам, была месть.

Подозреваемый работал в гостинице, где проживала певица, но был уволен.

Напомним, Лоалва Браз родилась3 июня 1953 года в Рио-де-Жанейро. Начала петь в 13 лет. В 1985 году переехала в Париж. В 1989 году записала хит "Ламбада", который принес ей всемирную популярность: всего более 80 золотых и платиновых дисков. По данным The New York Times, в 1990-м году было продано 5 млн копий диска с песней "Ламбада".

В 2004 году выпустила первый сольный альбом "Recomeçar". В 2010 году переехала в Женеву (Швейцария), однако позже вернулась в Бразилию.

Помимо родного португальского, владела также испанским, французским и английским языками.