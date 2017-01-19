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Россия

В Москве строят VIP-клинику с президентской связью, - Reuters

По данным агентства, клиника предназначена для Путина и его окружения.

В Москве строят VIP-клинику с президентской связью, - Reuters
Путин
Фото: EPA/UPG

В Москве при Центральной клинической больнице (ЦКБ) управделами президента строится новый трехэтажный корпус на 10 пациентов с двумя комнатами по 200 квадратных метров, залами для совещаний и президентской связью.

Об этом говорится в расследовании агентства Рейтер

"По словам двоих собеседников агентства, проект предназначен для президента Владимира Путина "и его окружения". Корпус сможет единовременно обслуживать 10 пациентов. В клинике будет две "VIP-палаты" площадью 200 квадратных метров, конференц-зал, комната для проведения встреч и бассейн. Здание свяжут с существующими корпусами подземными переходами. в своем расследовании. По мнению агентства, корпус предназначен для президента Владимира Путина и его окружения, которое из-за санкций больше не может выезжать на лечение за границу", - говорится в сообщении.

Стоимость строительства центра составит 2,9 млрд рублей. Сумма, которую придется потратить на оснащение клиники, не приводится. Как ожидается, строительство должно быть завершено в 2020 году.

"Новый корпус будет оборудован президентской и правительственной связью. Первая предоставляется президенту, премьер-министру, главе Минобороны и руководителю Генштаба, второй пользуются высшие чиновники правительства. Помимо них, новый корпус предназначен и для представителей "охраняемой группы": действующих и бывших президентов и членов их семей, спикеров Совета Федерации и Госдумы, глав Верховного и Конституционного суда, генпрокурора и руководителя Следственного комитета", - отмечает агентство.

Территория ЦКБ в Москве занимает 180 гектаров, на ней размещены 12 корпусов, которые могут вместить 1200 пациентов. Сейчас право бесплатно проходить в ней лечение имеют члены правительства, сенаторы, судьи Конституционного суда и более тысячи чиновников.

После введения санкций российским чиновникам не рекомендовано выезжать на лечение за границу. В частности, предлагалось законодательно запретить им лечиться за пределами России, но законопроект был отклонен в 2014 году. Тем не менее, в сентябре 2015 года Путин призвал российских чиновников лечиться в России.

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Тэги: Россия, Москва, поликлиника, Владимир Путин

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