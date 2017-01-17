Новым главой Европарламента избран Антонио Таяни Он обошел своего соотечественника Джанни Пителлу с 351 голосами против 282.

Фото: EPA/UPG

Итальянец Антонио Таяни стал новым президентом Европарламента после четырех туров голосования.

Об этом сообщает euronews.

Он обошел своего соотечественника Джанни Пителлу с 351 голосами против 282.

Четыре других кандидата были устранены после первых трех раундов тайного голосования.

За свою карьеру Таяни дважды занимал пост евросекретаря по вопросам транспорта и промышленности.

По процедуре, тайное голосование может проходить в четыре тура. Если в первых трех ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства (50% плюс один голос), то в четвертый выходят два, получившие больше всего голосов по сравнению с другими. Дальше победителем становится кандидат, который получил обычное большинство перед своим оппонентом.

Если оба кандидата набрали в четвертом туре одинаковое количество голосов, то президентом Европарламента избирается старший по возрасту.

Юрист по образованию Антонио Таяни - бывший пресс-секретарь скандально известного экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, член консервативной партии Берлускони Forza Italia ("Вперед, Италия"), передает DW. В Европарламенте работает с 1994 года, а с 2014-го занимает пост одного из 14 зампредседателей законодательного органа ЕС. Как признался сам политик, он хочет быть "президентом, который строит мосты". Таяни заверяет, что, в отличие от Мартина Шульца, он будет не только выражать личное мнение, но и представлять весь парламент ЕС, включая его малочисленные фракции.

Как сообщалось ранее сегодня, в Европарламенте создали новую проевропейскую коалицию.

Предыдущим главой Европарламента был Мартин Шульц. Он решил вернуться в немецкую политику и поэтому отказался от нового срока в должности руководителя законодательного органа Евросоюза