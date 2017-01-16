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В США задержана жена стрелка из Орландо

Нур Сальман подозревается в пособничестве и подстрекательстве Омара Матина, а также в препятствовании правосудию.

В США задержана жена стрелка из Орландо
Фото: EPA/UPG

В Сан-Франциско задержана жена стрелка, расстрелявшего 49 человек в ночном гей-клубе Pulse в Орландо летом прошлого года, сообщает ВВС.

Нур Сальман подозревается в пособничестве и подстрекательстве Омара Матина, который был убит в перестрелке с полицией, а также в препятствовании правосудию.

Ожидается, что ее экстрадируют во Флориду, если полиция предъявит женщине обвинения. Она должна предстать перед судом во вторник.

Полиция допрашивала Сальман в прошлом году, подозревая, что она могла быть в курсе планов Матина. По данным СМИ, Нур Сальман призналась полиции, что пыталась отговорить своего мужа от атаки на клуб.

Вскоре после нападения она переехала в Сан-Франциско.

Убийство в гей-клубе Pulse в городе Орландо (штат Флорида) произошло 12 июня. Вооруженный пистолетом и многозарядной винтовкой армейского образца Матин открыл огонь по посетителям. Он убил 49 человек и ранил еще 53, после чего его самого застрелила полиция. Во время нападения, которое длилось три часа, он присягнул на верность экстремистской группировке "Исламское государство".

Стрельба в Орландо стала самым массовым по количеству жертв вооруженным нападением в общественных местах в истории США.

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Тэги: США, стрельба

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