​ВВП Германии вырос в 2016 году почти на 2% Вклад в рост ВВП ФРГ внесли, среди прочих, беженцы.

Вольфганг Шойбле Фото: www.grekomania.ru

Рост экономики Германии в 2016 году составил 1,9 процента, что стало самым высоким показателем за пять лет.

Данные за 2016 год обнародовало Федеральное статистическое ведомство, передает "Укринформ".

До этого более высокий показатель был достигнут в 2010 году - 4,1%, и 2011 - 3,7%. После чего он постепенно снижался и в 2015 составил 1,7%.

Примечательно, что рост ВВП был достигнут не только за счет высокого потребления немцев, но и за счет беженцев, которые также внесли вклад в рост потребления.

Профицит бюджета в минувшем году составил €6,2 млрд. Глава Минфина ФРГ Вольфганг Шойбле предложил употребить эти средства в целях снижения государственного долга, который превышает €1,2 трлн.

Напомним, в марте министр финансов ФРГ призвал ЕС сплотиться назло Путину.