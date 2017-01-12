В Новосибирске пройдет акция протеста против повышения тарифов на ЖКХ Это уже второй митинг.

Фото: EPA/UPG

В Новосибирске 28 января пройдет повторный митинг против повышения тарифа на ЖКХ на 15%.

Об этом сообщает "Континент Сибирь" со ссылкой на бизнесмена и руководителя регионального отделения партии «Демократический выбор» Сергея Дьячкова.

По его словам, утром 12 января инициативная группа подала в мэрию Новосибирска уведомление о втором митинге. Инициаторы планируют повторно выступить против повышения тарифов на ЖКХ на 15% с 1 июля 2017 года.

На этот раз инициативная группа потребует поддержать позицию федеральных властей о повышении тарифа не более чем на 4%.

Первый митинг состоялся 24 декабря.

Как сообщалось, ранее в городе Гуково Ростовской области (РФ) полиция оцепила шахтерский город, чтобы не пустить горняков в Москву. Полиция обвинила бастующих горняков в проведении несанкционированного митинга.

Также 5 января 2017 года в Санкт-Петербурге дальнобойщики заблокировали движение по Западному скоростному диаметру (ЗСД), протестуя против решения сделать эту магистраль платной. Массовые протесты дальнобойщиков против системы "Платон", которая обеспечивает взимание платы за проезд большегрузов по федеральным трассам,проходят в России с конца прошлого года.

26 февраля Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроект, приравнивающий автопробеги к митингам, а создание палаточных городков - к пикетированию.