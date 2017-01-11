При взрыве в Афганистане погибли пять чиновников из ОАЭ Бомба была заложена в диван в гостевом доме губернатора Кандагара.

Фото: EPA/UPG

Объединенные Арабские Эмираты подтвердили гибель пяти своих чиновников в Кандагаре на юге Афганистана.

Они погибли во вторник в результате взрывов в гостевом доме губернатора Кандагара, передает ВВС.

Афганская агентство новостей Tolo News со ссылкой на выживших, сообщает, что бомба была заложена в диван.

Жертвами этой атаки стали шесть других людей, в том числе заместитель губернатора, двое ведущих афганских должностных лиц и двое депутатов.

Еще 18 человек были ранены, среди них - губернатор и посол ОАЭ.

Во вторник в Афганистане произошло несколько нападений в разных местах.

Движение "Талибан" признало ответственность за нападения в Кабуле и в провинции Гильменд, но заявило о непричастности к нападению в Кандагаре.