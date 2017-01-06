Мужчина открыл стрельбу в аэропорту во Флориде, пять человек убиты
Стрелок задержан.
В аэропорту "Форт-Лодердейл - Холливуд", который расположен в американском штате Флорида, произошла стрельба.
Video released from inside Fort Lauderdale airport baggage claim area pic.twitter.com/QVfWnhhNiE— WSVN 7 News (@wsvn) January 6, 2017
Управление шерифа округа Броуард в твиттере подтвердило гибель пятерых человек, восемь пострадавших доставлены в больницу.
Update: 5 ppl dead; 8 injured were taken to an area hospital.— Broward Sheriff (@browardsheriff) January 6, 2017
Подозреваемый задержан, его зовут Эстебан Сантьяго, при нем нашли удостоверение военного. По предварительным данным, стрелок действовал один, без сообщников.
Аэропорт "Форт-Лодердейл - Холливуд" находится в 40 километрах на север от Майами. Он располагает четырьмя терминалами, стрельба произошла во втором.