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Мужчина открыл стрельбу в аэропорту во Флориде, пять человек убиты

Стрелок задержан.

В аэропорту "Форт-Лодердейл - Холливуд", который расположен в американском штате Флорида, произошла стрельба.

Управление шерифа округа Броуард в твиттере подтвердило гибель пятерых человек, восемь пострадавших доставлены в больницу.

Подозреваемый задержан, его зовут Эстебан Сантьяго, при нем нашли удостоверение военного. По предварительным данным, стрелок действовал один, без сообщников.

Аэропорт "Форт-Лодердейл - Холливуд" находится в 40 километрах на север от Майами. Он располагает четырьмя терминалами, стрельба произошла во втором.

Фото: google.com.ua/maps

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Тэги: США, стрельба
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