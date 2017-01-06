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В Мексике акции против подорожания бензина обернулись грабежами магазинов

Сотни протестующих задержаны.

В Мексике акции против подорожания бензина обернулись грабежами магазинов
Протестующие против подорожания бензина грабят магазины в Мексике
Фото: EPA/UPG

В Мексике полиция задержала сотни людей, грабивших магазины.

Об этом сообщает "ВВС-Украина".

Власти сообщают о грабежах около 300 магазинов.

Отмечается, что вандализм и беспорядки в стране начались после акций против повышения цен на бензин.

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето объявил о начале либерализации цен в энергетическом секторе. Цена на бензин вырастет на 20%.

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Тэги: кражи и ограбления, беспорядки, митинги и массовые акции, Мексика, Энрике Пенья Ньето
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