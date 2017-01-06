В Мексике акции против подорожания бензина обернулись грабежами магазинов Сотни протестующих задержаны.

Протестующие против подорожания бензина грабят магазины в Мексике Фото: EPA/UPG

В Мексике полиция задержала сотни людей, грабивших магазины.

Об этом сообщает "ВВС-Украина".

Власти сообщают о грабежах около 300 магазинов.

Отмечается, что вандализм и беспорядки в стране начались после акций против повышения цен на бензин.

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето объявил о начале либерализации цен в энергетическом секторе. Цена на бензин вырастет на 20%.