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"Моссад" объявил набор женщин-агентов

Сегодня "Моссад" считается одной из самых эффективных разведслужб в мире

"Моссад" объявил набор женщин-агентов
Моссад
Фото: https://www.mossad.gov.il/eng/Pages/default.aspx

Израильская разведка "Моссад" впервые объявила о широком наборе в свои ряды женщин-агентов.

Соответствующие объявления появились в прессе и на сайте службы.

Как сообщает BBC, на данный момент в штате "Моссада" 40% женщин-сотрудников, 24% из которых занимают ключевые руководящие посты в ведомстве.

Экс-директор "Моссада" Тамир Пардо отмечал, что женщины на секретной службе способны успешно выполнять сразу несколько заданий и подавлять свое эго ради достижения целей.

"Вопреки стереотипам, вы видите, что женщины превосходят мужчин в способности ориентироваться в обстановке, оценивать ситуацию... Если они работают как следует - значит, они работают очень хорошо", - отмечал Пардо.

Служба политической разведки была создана в Израиле в 1949 году. По своему назначению и функциям она сравнима с американским ЦРУ. Сегодня "Моссад" считается одной из самых эффективных разведслужб в мире, отмечает BBC.

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Тэги: Израиль, женщины, Моссад
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