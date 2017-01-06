Трамп пригрозил Toyota пошлинами из-за завода в Мексике Президент Toyota заявил, что компания пока не собирается отменять планы по постройке завода.

Toyota Фото: newstrend.net

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что автопроизводителю Toyota придется платить высокие таможенные пошлины, если компания построит новый завод в Мексике.

Как сообщает BBC, при этом Трамп ошибочно утверждает, что завод будет построен в штате, граничащем с США.

"Toyota говорит, что построит завод в Нижней Калифорнии, в Мексике, чтобы делать на нем "Короллы" для США. НЕ ВЫЙДЕТ! Стройте заводы в США или платите высокие таможенные пошлины", - написал Трамп.

Toyota Motor said will build a new plant in Baja, Mexico, to build Corolla cars for U.S. NO WAY! Build plant in U.S. or pay big border tax. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 5, 2017

На заявление Трампа отреагировал президент компании Toyota, Акио Тойода. Он заявил, что пока Toyota не собирается отменять планы по постройке завода, как в похожей ситуации сделала компания Ford.

Кроме того, по словам главы компании, завод, который Toyota планирует построить в Мексике, будет расположен в центральной части страны, в городе Гуанахуато, а не в граничащем с американской Калифорнией мексиканском штате Нижняя Калифорния, где сборочные предприятия компании работают с 2002 года.

Как отметили в Toyota, о постройке завода в Гуанахуато было объявлено еще в 2015 году. Началось строительство в ноябре 2016 года.

Тем не менее, вскоре после твита Трампа акции японского автопроизводителя на Нью-Йоркской бирже упали на 0,6%.

"Мы оценим возможные варианты действий, когда увидим, какие новые нормы будет принимать избранный президент", - говорится в заявлении главы японской корпорации, опубликованном на сайте компании. Toyota готова сотрудничать с новыми властями США, заявили в компании.

По данным агентства Рейтер, в США у компании Toyota около 10 сборочных цехов, где работают 136 тыс. американцев.

Напомним, накануне сообщалось, что из-за заявлений Трампа Япония хочет ускорить подписание ЗСТ с ЕС.