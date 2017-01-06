Трамп пригрозил Toyota пошлинами из-за завода в Мексике
Президент Toyota заявил, что компания пока не собирается отменять планы по постройке завода.
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что автопроизводителю Toyota придется платить высокие таможенные пошлины, если компания построит новый завод в Мексике.
Как сообщает BBC, при этом Трамп ошибочно утверждает, что завод будет построен в штате, граничащем с США.
"Toyota говорит, что построит завод в Нижней Калифорнии, в Мексике, чтобы делать на нем "Короллы" для США. НЕ ВЫЙДЕТ! Стройте заводы в США или платите высокие таможенные пошлины", - написал Трамп.
Toyota Motor said will build a new plant in Baja, Mexico, to build Corolla cars for U.S. NO WAY! Build plant in U.S. or pay big border tax.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 5, 2017
На заявление Трампа отреагировал президент компании Toyota, Акио Тойода. Он заявил, что пока Toyota не собирается отменять планы по постройке завода, как в похожей ситуации сделала компания Ford.
Кроме того, по словам главы компании, завод, который Toyota планирует построить в Мексике, будет расположен в центральной части страны, в городе Гуанахуато, а не в граничащем с американской Калифорнией мексиканском штате Нижняя Калифорния, где сборочные предприятия компании работают с 2002 года.
Как отметили в Toyota, о постройке завода в Гуанахуато было объявлено еще в 2015 году. Началось строительство в ноябре 2016 года.
Тем не менее, вскоре после твита Трампа акции японского автопроизводителя на Нью-Йоркской бирже упали на 0,6%.
"Мы оценим возможные варианты действий, когда увидим, какие новые нормы будет принимать избранный президент", - говорится в заявлении главы японской корпорации, опубликованном на сайте компании. Toyota готова сотрудничать с новыми властями США, заявили в компании.
По данным агентства Рейтер, в США у компании Toyota около 10 сборочных цехов, где работают 136 тыс. американцев.
Напомним, накануне сообщалось, что из-за заявлений Трампа Япония хочет ускорить подписание ЗСТ с ЕС.