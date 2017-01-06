Боснийский сценарий для Украины
Боснийский сценарий для Украины
"Украинские землячества России" как элемент информационной войны
"Украинские землячества России" как элемент информационной войны
Кто заплатит за Приватбанк
Кто заплатит за Приватбанк
Як живуть мешканці Кам'янки та Гранітного
Як живуть мешканці Кам'янки та Гранітного
Почему командованию ВМС не нравится реформа НАТО
Почему командованию ВМС не нравится реформа НАТО
"Быстрый разбор": Интерсити Киев - Перемышль
"Быстрый разбор": Интерсити Киев - Перемышль
«Нас жаліти не можна, і самим не можна жалітися»
«Нас жаліти не можна, і самим не можна жалітися»
Что шокировало в Киеве переселенку из Севастополя
Что шокировало в Киеве переселенку из Севастополя
Истории известных фильмов с маленьким бюджетом
Истории известных фильмов с маленьким бюджетом
ГлавнаяМир

Трамп пригрозил Toyota пошлинами из-за завода в Мексике

Президент Toyota заявил, что компания пока не собирается отменять планы по постройке завода.

Трамп пригрозил Toyota пошлинами из-за завода в Мексике
Toyota
Фото: newstrend.net

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что автопроизводителю Toyota придется платить высокие таможенные пошлины, если компания построит новый завод в Мексике.

Как сообщает BBC, при этом Трамп ошибочно утверждает, что завод будет построен в штате, граничащем с США.

"Toyota говорит, что построит завод в Нижней Калифорнии, в Мексике, чтобы делать на нем "Короллы" для США. НЕ ВЫЙДЕТ! Стройте заводы в США или платите высокие таможенные пошлины", - написал Трамп.

На заявление Трампа отреагировал президент компании Toyota, Акио Тойода. Он заявил, что пока Toyota не собирается отменять планы по постройке завода, как в похожей ситуации сделала компания Ford.

Кроме того, по словам главы компании, завод, который Toyota планирует построить в Мексике, будет расположен в центральной части страны, в городе Гуанахуато, а не в граничащем с американской Калифорнией мексиканском штате Нижняя Калифорния, где сборочные предприятия компании работают с 2002 года.

Как отметили в Toyota, о постройке завода в Гуанахуато было объявлено еще в 2015 году. Началось строительство в ноябре 2016 года.

Тем не менее, вскоре после твита Трампа акции японского автопроизводителя на Нью-Йоркской бирже упали на 0,6%.

"Мы оценим возможные варианты действий, когда увидим, какие новые нормы будет принимать избранный президент", - говорится в заявлении главы японской корпорации, опубликованном на сайте компании. Toyota готова сотрудничать с новыми властями США, заявили в компании.

По данным агентства Рейтер, в США у компании Toyota около 10 сборочных цехов, где работают 136 тыс. американцев.

Напомним, накануне сообщалось, что из-за заявлений Трампа Япония хочет ускорить подписание ЗСТ с ЕС.

Новости по теме:

Тэги: США, Toyota, автопром, Дональд Трамп
Реклама

Читайте в разделе