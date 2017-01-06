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Япония отозвала посла в Корее из-за памятника жертвам сексуального насилия

Токио также приостанавливает переговоры по экономическим вопросам с Сеулом.

Япония отозвала посла в Корее из-за памятника жертвам сексуального насилия
Памятник "женщинам утешения" перед консульством Японии в Пусане, Южная Корея
Фото: EPA/UPG

Власти Японии приняли решение отозвать своего посла Ясумасу Нагаминэ из Южной Кореи.

Как передает Yonhap, этот шаг связан с установкой перед японским консульствам памятника, который посвящен жертвам сексуального насилия во время японской оккупации в XX веке.

Монумент появился перед консульством Японии в Пусане, крупном корейском портовом городе. На его установке настаивали представители общественных организаций.

Памятник установили в конце декабря, однако сняли в тот же день. Через несколько дней активисты добились возвращения монумента на прежнее место.

Помимо отзыва посла Япония также отзывает генерального консула в Пусане, а также приостанавливает переговоры по экономическим вопросам, передает Kyodo.

Напомним, что в конце 2015 года Япония и Южная Корея урегулировали исторический спор о сексуальном рабстве.

Солдаты армии Японии забирали женщин в рабство практически на всех территориях, в которых действовали в годы Второй мировой войны: в Южной Корее, Китае, Филиппинах, Мьянме, Таиланде, Вьетнаме, Индонезии и ряде других стран. Оценки числа жертв насилия серьезно разнятся: от 20 тыс. человек до 360-410 тыс. человек в китайских ресурсах. Женщин забирали из их домов и доставляли в так называемые "станции утешения".

Власти Японии и ранее неоднократно приносили извинения за вовлечение женщин в проституцию, однако отказывались выплачивать в связи с этим компенсации. В 2007 году премьер-министр Абэ заявлял, что массовость вовлечения женщин на оккупированных территориях в занятия проституцией остается недоказанной. Тогда же палата представителей США и Европарламент приняли специальные резолюции, которые призывали Японию принять на себя ответственность за феномен "женщин утешения".

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Тэги: Япония, Южная Корея, женщины, рабство
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