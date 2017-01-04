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В аэропорту Лондона арестован подозреваемый в терроризме

Арест не связан с деятельностью "Исламского государства".

В аэропорту Лондона арестован подозреваемый в терроризме

50-летний мужчина арестован в лондонском аэропорту Хитроу по подозрению в подготовке терактов, передает ВВС.

По данным городской полиции, мужчина прилетел в Лондон из Каира. Имя арестованного не называется.

В полиции сообщили, что это был запланированный арест в рамках расследования дела о террористической активности за рубежом.

При этом арест не связан с деятельностью экстремистской группировки "Исламское государство" или с событиями в Сирии, говорится в сообщении.

Также сообщается, что полицейские обыскали квартиру на севере Лондона.

Ранее сообщалось, что по подозрению в причастности к теракту в Стамбуле задержали уже 40 человек.

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Тэги: Лондон, Хитроу, борьба с терроризмом
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