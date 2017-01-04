В аэропорту Лондона арестован подозреваемый в терроризме
Арест не связан с деятельностью "Исламского государства".
50-летний мужчина арестован в лондонском аэропорту Хитроу по подозрению в подготовке терактов, передает ВВС.
По данным городской полиции, мужчина прилетел в Лондон из Каира. Имя арестованного не называется.
В полиции сообщили, что это был запланированный арест в рамках расследования дела о террористической активности за рубежом.
При этом арест не связан с деятельностью экстремистской группировки "Исламское государство" или с событиями в Сирии, говорится в сообщении.
Также сообщается, что полицейские обыскали квартиру на севере Лондона.
Ранее сообщалось, что по подозрению в причастности к теракту в Стамбуле задержали уже 40 человек.