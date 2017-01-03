Турецкая полиция задержала двух иностранцев в рамках расследования стамбульского теракта Кыргызстан отверг причастность своего гражданина к теракту в Стамбуле.

Турецкая полиция Фото: EPA/UPG

В Турции полиция задержала двух иностранцев в связи с расследованием вооруженного нападения на ночной клуб в Стамбуле в новогоднюю ночь.

Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на турецкий телеканал NTV.

Задержания были проведены в главном аэропорту Стамбула имени Ататюрка. Никакие подробности относительно гражданства задержанных не приводятся.

Ранее полиция Турции арестовала 12 человек по подозрению в причастности к нападению на ночной клуб в Стамбуле в новогоднюю ночь. Поиск нападающего продолжается. Турецкие СМИ со ссылкой на свои источники в полиции утверждают, что нападавший мог быть из Узбекистана или Кыргызстана.

Как сообщает "Интерфакс", в Киргизском Государственном комитете национальной безопасности (ГКНБ) заявили, что причастность к теракту в Стамбуле гражданина Киргизии Лакхе Машрапова, чью фотографию опубликовали турецкие СМИ, не доказана.

"Гражданин республики Лакхе Машрапов был допрошен по прибытии в Кыргызстан. Доказательств его причастности к теракту нет. Он был отпущен после допроса, но проверка продолжается", - рассказал представитель ГКНБ Киргизии Рахат Сулайманов.

При этом начальник районного отдела внутренних дел Кара-Сууйского района (Ошская область) Башкур Абдыкалыков сказал, что Машрапов похож на фоторобота разыскиваемого.

"По словам Машрапова, в аэропорту в Стамбуле его, сняв с самолета, допросили правоохранительные органы Турции. Убедившись в непричастности, отпустили. Самолет, на котором он должен был лететь из Стамбула в Бишкек, задержали на час", - рассказал он.

Ответственность за стрельбу в ночном клубе взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

В новогоднюю ночь неизвестный открыл стрельбу в ночном клубе в Стамбуле. В результате 39 человек погибли и около 70 получили ранения. Большинство убитых в ходе нападения - иностранцы: 11 граждан Турции, семеро граждан Саудовской Аравии, трое граждан Ирака, трое граждан Ливана, по двое граждан Иордании, Индии и Марокко, по одному гражданину Германии, Сирии, Туниса, Бельгии, Кувейта, Канады и России, а также один человек с двойным гражданством Туниса и Франции, еще одно тело до сих пор не опознано.