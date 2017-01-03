Умеренная оппозиция Сирии приостановила подготовку к мирным переговорам Повстанцы обвиняют армии Асада в нарушении режима прекращения огня.

Сирийская армия Фото: www.arms-expo.ru

Ряд умеренных оппозиционных группировок в Сирии прекратили подготовку к мирным переговорам, которые должны пройти в ближайшее время в Астане.

Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление представителей группировок, объединенных в так называемую Свободную сирийскую армию.

Как следует из заявления оппозиционеров, решение прекратить подготовку к мирным переговорам связано с тем, что сирийская правительственная армия нарушает перемирие, объявленное с 30 декабря.

В заявлении также сообщается, что сильнее всего перемирие нарушалось в районе северо-запада от Дамаска, в долине Вади-Барада, удерживаемой сирийской оппозицией. Как подчеркнули представители группировок, любая подготовка к переговорам приостановлена, пока правительственные войска в Сирии, а также их сторонники не перестанут нарушать объявленное перемирие.

О прекращении огня на территории Сирии стало известно 29 декабря. Соглашение о прекращении огня и начале мирных переговоров стало результатом совместной работы в том числе России и Турции.

В документе указывалось, что режим прекращения огня вступит в силу в полночь 30 декабря. При этом на борьбу с боевиками террористической группировки "Исламское государство" перемирие не распространяется.