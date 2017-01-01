Мужчина застрелил 11 человек на новогодней вечеринке в Бразилии Полиция предполагает, что стрелок пошел на преступление из-за развода с женой.

Фото: Gustavo Biano / EPTV

В ночь на 1 января в бразильском городе Кампинас (миллионник в 100 километрах от Сан-Паулу) произошло массовое убийство. Мужчина ворвался в дом, где встречали Новый год, и застрелил 11 человек, после чего покончил жизнь самоубийством.

Об этом пишет Reuters.

Полиция штата Сан-Паулу предполагает, что стрелок пошел на преступление из-за развода с женой. По данным местных СМИ, среди убитых была и его жена, и их 8-летний сын, но в полиции этого официально не подтверждают.

Также местные издания сообщают, что в целом стрелок подстрелил 15 человек. Некоторые из них находятся в критическом состоянии.

Соседи слышали хлопки за 15 минут до Нового года, но не узнали в них звук выстрелов. Полицию вызвали только спустя час, когда один из раненых пришел к ним за помощью.

Агентство отмечает, что, несмотря на высокий уровень преступности, в Бразилии такие массовые убийства не являются обычными.

Напомним, что в Турции в новогоднюю ночь было совершено нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле. Террорист убил 39 человек, еще 69 получили ранения.