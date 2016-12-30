МИД РФ предложил Путину выслать из России 35 дипломатов США В российском МИДе опровергли закрытие англо-американской школы в Москве.

Путин и Лавров Фото: EPA/UPG

Глава МИД РФ Сергей Лавров предложил президенту Владимиру Путину объявить 35 американских дипломатов персонами нон-грата, а также запретить представителям американской дипмиссии пользоваться дачей в Серебряном бору и складом на улице Дорожная в Москве.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Лавров заявил, что Россия должна в ответ на новые санкции США запретить "американцам пользоваться их дачей в Серебряном бору и складом на улице Дорожная". Российский МИД также предложил выслать из России 31 сотрудника посольства США в Москве и четырех сотрудников генконсульства в Санкт-Петербурге.

Лавров также назвал обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы в США "безосновательными и бездоказательными".

29 декабря власти США ввели дипломатические санкции против России: выслали из странны 35 российских дипломатов, закрыли две загородные резиденции российского посольства в США. Под санкции также попали несколько физических лиц, а также ГРУ и ФСБ. Санкции были введены из-за обвинений в адрес России о причастности российских спецслужб к хакерским атакам в США во время избирательной кампании.

МИД и пресс-секретарь президента России пообещали, что Москва ответит на новые ограничения. Как сообщил телеканал CNN, в качестве одной из ответных мер российские власти решили закрыть англо-американскую школу в Москве и дом отдыха американского посольства в Москве в Сосновом Бору. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла закрытие англо-американской школы в Москве.

Как сообщалось ранее сегодня, президент США Барак Обама пообещал новые санкции против России.