Президент Филиппин пригрозил сбрасывать коррупционеров с вертолета По словам Дутерте, однажды он выбросил из вертолета гражданина КНР, подозреваемого в изнасиловании и убийстве.

Дутерте Фото: EPA/UPG

Президент Филиппин Родриго Дутерте пригрозил сбрасывать коррумпированных чиновников с вертолетов так, как делал это в прошлом.

Об этом сообщает агентство Рейтер.

"Если вы коррумпированные, я доставлю вас на вертолете в Манилу и сброшу вниз. Я уже раньше так делал, почему бы не сделать это опять?" - сказал он.

По словам Дутерте, однажды он выбросил из вертолета гражданина Китая, подозреваемого в изнасиловании и убийстве.

Президент добавил, что шестерым арестованным на прошлой неделе во время операции по борьбе с наркоторговлей посчастливилось, что его не было в городе.

Ранее президент Филиппин заявлял, что лично убивал подозреваемых в совершении преступлений, когда был мэром города Давао.