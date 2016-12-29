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Президент Филиппин пригрозил сбрасывать коррупционеров с вертолета

По словам Дутерте, однажды он выбросил из вертолета гражданина КНР, подозреваемого в изнасиловании и убийстве.

Президент Филиппин пригрозил сбрасывать коррупционеров с вертолета
Дутерте
Фото: EPA/UPG

Президент Филиппин Родриго Дутерте пригрозил сбрасывать коррумпированных чиновников с вертолетов так, как делал это в прошлом.

Об этом сообщает агентство Рейтер.

"Если вы коррумпированные, я доставлю вас на вертолете в Манилу и сброшу вниз. Я уже раньше так делал, почему бы не сделать это опять?" - сказал он.

По словам Дутерте, однажды он выбросил из вертолета гражданина Китая, подозреваемого в изнасиловании и убийстве.

Президент добавил, что шестерым арестованным на прошлой неделе во время операции по борьбе с наркоторговлей посчастливилось, что его не было в городе.

Ранее президент Филиппин заявлял, что лично убивал подозреваемых в совершении преступлений, когда был мэром города Давао.

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Тэги: Филиппины, борьба с коррупцией, Родриго Роа Дутерте
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