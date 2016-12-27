Власти французского города назвали улицу в честь "брексита" Руководство "Национального фронта" выступает за выход Франции из Евросоюза.

Мэрия небольшого городка Бокер на юге Франции приняла решение назвать одну из улиц в честь выхода Британии из Евросоюза по итогам июньского референдума.

Об этом сообщает ВВС.

Как пояснил мэр города Жюльен Санчез, член ультраправой партии "Национальный фронт", улица "брексита" названа так, "чтобы отдать должное выбору британского народа".

В пользу такого названия проголосовали 23 члена городского совета Бокера, девять членов выступили против.

Руководство "Национального фронта" выступает за выход Франции из Евросоюза.

Как ожидается, лидер партии Марин Ле Пен может выйти во второй тур президентских выборов в 2017 году и стать главным соперником консервативного кандидата Франсуа Фийона.

В ходе референдума в июне 2016 года большинство жителей Британии (51,9% ) высказалось за выход страны из состава ЕС.