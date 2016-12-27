​Министр обороны Израиля призвал евреев уезжать из Франции По данным СМИ, Израиль опасается, что саммит, запланированный на 15 января, приведет к принятию еще одной резолюции ООН.

Авигдор Либерман

Глава Минобороны Израиля Авигдор Либерман раскритиковал Францию за попытку организовать международный саммит по урегулированию израильско-палестинского конфликта.

Об этом сообщает издание Haaretz.

"Это современная версия процесса Дрейфуса", - заявил Либерман, ссылаясь на прецедент XIX-го века с французским офицером еврейского происхождения Альфредом Дрейфусом, обвиненным в государственной измене (считалось, что обвинение было выдвинуто на почве антисемитизма).

По его словам, инициатива Франции - это "заговор против Израиля", ответом на который мог бы стать выезд евреев из Франции.

"Вероятно, настало время сказать евреям во Франции: "Это не ваша страна, это не ваша земля, уезжайте из Франции и приезжайте в Израиль", - заявил министр.

Как отмечает издание, Израиль опасается, что саммит, запланированный на 15 января, приведет к принятию еще одной резолюции ООН.

На 15 января запланирована конференция по миру на Ближнем Востоке, в частности в отношении урегулирования арабо-израильского конфликта.

Напомним, 23 декабря Совбез ООН принял резолюцию, в которой говорится, что создание Израилем поселений на оккупированной палестинской территории "не имеет юридической силы и является вопиющим нарушением международного права". Ее поддержали 14 из 15 членов Совбеза, в том числе Украина. США воздержались, но при этом не воспользовались своим правом вето.

Израиль в ответ отменил визит премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, который планировался на 27-28 декабря.

Накануне МИД Украины вызвал посла Израиля для объяснений.