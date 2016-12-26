В Турции хозяин столовой арестован по обвинению в оскорблении Эрдогана Владелец столовой оппозиционной турецкой газеты публично заявил, что никогда в жизни не заварит чай для президента.

Фото: EPA/UPG

Владелец столовой оппозиционной турецкой газеты Cumhuriyet арестован по обвинению в оскорблении президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

Об этом сообщает ВВС.

По данным следствия, Шенол Буран публично заявил, что он никогда в жизни не заварит чай для президента Эрдогана.

Адвокат Бурана утверждает, что его слова не нужно расценивать как оскорбление.

Уголовный кодекс Турции предусматривает тюремный срок до четырех лет за оскорбление главы государства.

В ноябре 10 редакторов и других журналистов Cumhuriyet были арестованы. Их обвиняют в том, что они поддерживали курдских сепаратистов, а также лиц, замешанных в июльской попытке государственного переворота в Турции.

Главный редактор газеты в этом году уехал в Германию, опасаясь уголовного преследования.

Оппоненты турецкого президента обвиняют его в подавлении свободы слова в стране после июльских событий.

В июле сообщалось, что Эрдоган намерен отозвать иски об оскорблениях в его адрес.