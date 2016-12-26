Пан Ги Мун возглавил рейтинг кандидатов в президенты Южной Кореи Рейтинг Пан Ги Муна поднялся после заявления о желании вернуться в Южную Корею и посвятить себя развитию страны.

Пан Ги Мун Фото: EPA/UPG

Генсек ООН Пан Ги Мун опережает экс-лидера оппозиции Южной Кореи Мун Чжэ Ина и других кандидатов в президенты страны.

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного агентством RealMeter.

Отмечается, что популярность Пан Ги Муна за неделю выросла на 2,8%, достигнув 23,3% опрошенных.

По данным RealMeter, Мун Чжэ Ина поддерживают 23,1% корейцев. За лидера Демократической партии Ли Чжэ Мена высказались 12,3%, предпринимателя и программиста Ан Чхоль Су поддерживают 8,2% опрошенных.

Рейтинг Пан Ги Муна поднялся после заявления генсека о желании вернуться в Южную Корею и посвятить себя развитию страны.

Полномочия нынешнего генерального секретаря ООН Пан Ги Муна заканчиваются 31 декабря 2016 года. Антониу Гутерриш примет эту должность с 1 января 2017 года и будет оставаться на ней до 31 декабря 2021 года.