​Минобороны РФ: разбившийся Ту-154 был технически исправен Самолет с 92 людьми на борту потерпел крушение утром в воскресенье.

Спасательные работы в месте крушения Ту-154 Фото: EPA/UPG

Российский самолет Ту-154, который упал в Черное море утром 25 декабря, был технически исправен, заявил начальник службы безопасности полетов Вооруженных сил России Сергей Байнетов.

"Самолет был технически исправен. Крайние регламентные работы проводились в сентябре 2016 года", - сказал Байнетов в эфире телеканала "Россия 24". Он также подчеркнул, что командир самолета был летчиком первого класса, а экипаж неоднократно выполнял полеты в Сирию.

Между тем именно техническая неисправность считалась приоритетной версией крушения самолета. Также рассматривается версия ошибки пилота.

Ту-154, принадлежавший министерству обороны России, потерпел крушение в Черном море через две минуты после вылета из Адлера. На борту находились 92 человека, в том числе военные, гражданские служащие, члены армейского ансамбля песни и пляски, которые должны были давать концерт для военных в Сирии, журналисты и врач Елизавета Глинка.