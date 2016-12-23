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Спецтема
ИГИЛ опубликовало видео сожжения двоих турецких солдат
Комментатор на видео призывает к "волне разрушений" в Турции.
Боевики "Исламского государства"
Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГИЛ) опубликовала видеокадры сожжения двоих турецких солдат.
Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на мониторинговую группу SITE.
Комментатор на видео призывает к "волне разрушений" в Турции.
Агентство не смогло установить подлинность видеокадров, а турецкие власти на запрос о комментарии не ответили.
В ноябре турецкие военные сообщили, что потеряли контакт с двумя солдатами на севере Сирии, где Турция борется с джихадистами.
Портал Turkish Minute отмечает, что военнослужащие были захвачены около трех недель назад в районе Эль-Баб.
Как сообщалось накануне, 14 турецких солдат стали жертвами смертников ИГИЛ в Сирии.