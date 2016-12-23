Спецтема "Исламское государство" ИГИЛ опубликовало видео сожжения двоих турецких солдат Комментатор на видео призывает к "волне разрушений" в Турции.

Боевики "Исламского государства" Фото: EPA/UPG

Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГИЛ) опубликовала видеокадры сожжения двоих турецких солдат.

Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на мониторинговую группу SITE.

Комментатор на видео призывает к "волне разрушений" в Турции.

Агентство не смогло установить подлинность видеокадров, а турецкие власти на запрос о комментарии не ответили.

В ноябре турецкие военные сообщили, что потеряли контакт с двумя солдатами на севере Сирии, где Турция борется с джихадистами.

Портал Turkish Minute отмечает, что военнослужащие были захвачены около трех недель назад в районе Эль-Баб.

Как сообщалось накануне, 14 турецких солдат стали жертвами смертников ИГИЛ в Сирии.