Умер внук Иосифа Сталина Евгений Джугашвили регулярно защищал своего деда в судах.

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В Москве в возрасте 80 лет скончался Евгений Джугашвили, внук советского вождя Иосифа Джугашвили (Сталина), сообщает Русская служба Би-би-си.

Смерть Евгения Джугашвили подтвердили в справочной службе скорой помощи, не сообщив никаких подробностей о его смерти.

Сообщается, что Джугашвили стало плохо на улице рядом с домом, где он жил. Прохожие вызвали скорую помощь, но к приезду врачей он уже умер.

Евгений Джугашвили родился в 1936 году. Его отец - старший сын Сталина Яков Джугашвили. Он был кандидатом исторических и военных наук.

Евгений Джугашвили регулярно защищал своего деда в судах, подавая иски к журналистам, изданиям и чиновникам, резко выражавшимся в адрес Сталина и признававшим его ответственность за массовые репрессии, в частности, за убийство польских офицеров в Катыни.

Так, в январе 2010 года Евгений Джугашвили ответил на вердикт Апелляционного суд Киева от 13 января, согласно которому Иосиф Виссарионович и ряд членов ЦК были признаны виновными в организации Голодомора 1932-1933 годов. Джугашвили направил в адрес украинского генпрокурора Александра Медведько письмо с требованием возбудить уголовное дело против сотрудников СБУ и судей, принявших решение.