Нидерланды могут ратифицировать СА Украина-ЕС в январе, - МИД По результатам вчерашних слушаний ратификацию Соглашения решили поддержать не только коалиционные партии парламента Нидерландов, но и Партия зеленых, которая в нее не входит.

Елена Зеркаль Фото: mfa.gov.ua

Нидерланды могут завершить процесс ратификации Соглашения об ассоциации Украина-Евросоюз уже в начале 2017 года.

Об этом на брифинге в четверг заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, передает "Укринформ".

"Вчера в парламенте Нидерландов состоялись слушания, на которых выступал премьер-министр Рютте, и на этих слушаниях все политические партии заявляли свои позиции о дальнейшем завершении ратификации Соглашения об ассоциации. Сейчас я очень оптимистично настроена относительно завершения этой процедуры уже в январе", - сказала Зеркаль.

Она добавила, что по результатам вчерашних слушаний ратификацию Соглашения решили поддержать не только коалиционные партии парламента Нидерландов, но и Партия зеленых, которая в нее не входит.

"Это фактически разблокирует эту проблему, по крайней мере, в нижней палате", - подчеркнула Зеркаль.

Напомним, ранее в декабре премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил. что если Нидерланды не ратифицируют СА с Украиной, это станет лучшим рождественским подарком для Путина.

Напомним, правительство Нидерландов направит предложение о ратификации соглашения об ассоциации ЕС-Украина в парламент в январе. Нидерланды - единственная страна ЕС, которая не ратифицировала соглашение об ассоциации Украины и ЕС, поскольку голландцы отвергли его на референдуме в апреле.

Нидерланды потребовали прописать в соглашении, что оно не предполагает автоматических гарантий безопасности, военной помощи и финансовой поддержки Украине и не дает украинцам права на проживание и свободное трудоустройство в ЕС. Ни одна из этих возможностей не была гарантирована соглашением об ассоциации, однако голландское правительство хотело четко вывести их за рамки документа, чтобы успокоить избирателей. Лидеры ЕС согласились с этим и заодно потребовали от Украины активнее бороться с повсеместной коррупцией.